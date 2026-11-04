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Antonio Quiñones CalderónAntonio Quiñones Calderón
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prima:Cuando el pueblo impone límites al poder

El pueblo estadounidense ha demostrado que la democracia no es una propiedad del gobernante de turno, escribe Antonio Quiñones Calderón

4 de noviembre de 2026 - 3:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Donald Trump ha llevado la confrontación política a niveles extraordinarios. Sus insultos, sus descalificaciones personales, sus declaraciones contradictorias, sus mentiras y sus frecuentes ataques bajunos han degradado el debate público de una nación que a lo largo de generaciones se presentó ante el mundo como defensora de las libertades, destaca Antonio Quiñones. (Alex Brandon)

Surgen momentos en la historia de los pueblos en los que el silencio de la resignación se rompe y sus ciudadanos encuentran fuerzas para enviar un mensaje inequívoco a quienes gobiernan. Las elecciones de medio término, efectuadas el martes, 3 de noviembre, en Estados Unidos representan uno de esos momentos. El resultado electoral, con el predominio de los candidatos demócratas y el cambio de control en ambas Cámaras del Congreso constituye una seria advertencia al presidente Donald Trump y su manera de ejercer el poder.

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Antonio Quiñones Calderón

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Antonio Quiñones Calderón, periodista e historiador, ha ejercido el periodismo por más de seis décadas y es autor de una treintena de libros sobre asuntos de política y gobierno, incluido Historia...
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