Cuando el pueblo impone límites al poder
El pueblo estadounidense ha demostrado que la democracia no es una propiedad del gobernante de turno, escribe Antonio Quiñones Calderón
4 de noviembre de 2026 - 3:15 PM
4 de noviembre de 2026 - 3:15 PM
Surgen momentos en la historia de los pueblos en los que el silencio de la resignación se rompe y sus ciudadanos encuentran fuerzas para enviar un mensaje inequívoco a quienes gobiernan. Las elecciones de medio término, efectuadas el martes, 3 de noviembre, en Estados Unidos representan uno de esos momentos. El resultado electoral, con el predominio de los candidatos demócratas y el cambio de control en ambas Cámaras del Congreso constituye una seria advertencia al presidente Donald Trump y su manera de ejercer el poder.
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