OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ángel A. Crespo OrtizÁngel A. Crespo Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cuando la fiesta termina en tragedia: Crans-Montana y el recuerdo del Dupont Plaza

Las celebraciones de despedida de año concentran grandes cantidades de personas en espacios interiores. La música alta, el consumo de alcohol, los efectos visuales y la energía del momento pueden reducir la percepción del riesgo, destaca Ángel Crespo

3 de enero de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En Suiza, los reportes iniciales apuntan a un local con un alto uso de madera y otros materiales combustibles en techos, paredes y decoración, combinado con una gran concentración de personas en un espacio cerrado, escribe Ángel Crespo. (ALESSANDRO DELLA VALLE)

La tragedia del incendio ocurrido en un bar del centro turístico de Crans-Montana, en Suiza —donde decenas de personas han perdido la vida y más de un centenar resultaron heridas— nos devuelve, de forma dolorosa, a un recuerdo que en Puerto Rico permanece vivo: el incendio del Hotel Dupont Plaza en San Juan, el 31 de diciembre de 1986.

ACERCA DEL AUTOR
Ángel A. Crespo Ortiz

Ángel A. Crespo Ortiz

Arrow Icon
El autor es consultor en seguridad integral y manejo de emergencias. Labora como representante autorizado ante FEMA y asesor de Homeland Security. Fue jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico...
