Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Cuando la tecnología protege: IA para un entorno digital más seguro
En un mundo donde la violencia se reinventa, nuestras herramientas deben hacerlo también, poniendo la inteligencia artificial al servicio de la dignidad y el bienestar, señala Javier E. Haynes
28 de noviembre de 2025 - 8:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.