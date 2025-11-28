Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Javier E. HaynesJavier E. Haynes
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cuando la tecnología protege: IA para un entorno digital más seguro

En un mundo donde la violencia se reinventa, nuestras herramientas deben hacerlo también, poniendo la inteligencia artificial al servicio de la dignidad y el bienestar, señala Javier E. Haynes

28 de noviembre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La IA nos permite detectar señales de riesgo que, a simple vista, podrían pasar desapercibidas. Ayuda a identificar patrones de acoso, a responder más rápido ante una denuncia y, sobre todo, a acompañar a las víctimas en momentos en los que no deberían sentirse solas, escribe Javier Haynes. (Maurice NORBERT)

En la era digital, la violencia de género ha encontrado nuevos caminos para manifestarse. Ya no se limita a los espacios físicos; ahora se esconde en pantallas, plataformas y mensajes capaces de herir con la misma fuerza —o incluso más— que una agresión tradicional. Como profesional que trabaja de cerca con el poder transformador de la tecnología, he comprobado que la innovación no solo cambia industrias: también puede cambiar vidas.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Violencia de géneroViolencia domésticaInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
Javier E. Haynes

Javier E. Haynes

Arrow Icon
El autor es Consultor Senior en AI & Technology Practice Lead, C2S Consulting.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: