En noviembre de 1975, el gobierno de Cuba lanzó la operación Carlota, con el propósito de ayudar a la naciente república de Angola a repeler la invasión del ejército sudafricano en su territorio. En un inédito y colosal esfuerzo logístico, con fuerte apoyo soviético, en menos de cinco meses arribaron a tierras angolanas más de 30,000 oficiales y soldados cubanos. Se abría así una histórica etapa que ha dejado una huella indeleble en la Cuba de hoy día.

