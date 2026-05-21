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prima:De lo absurdo a lo burdo: Proyecto de la Cámara 25

En Puerto Rico el aumento del mar es real y la erosión costera es rampante. Por eso, el país tiene que proteger sus barreras costeras, opina Jaime Villeta

21 de mayo de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En Puerto Rico el aumento del mar es real y la erosión costera es rampante. Por eso, el país tiene que proteger sus barreras costeras, afirma Jaime Villeta. Vista parcial costera de Cabo Rojo en la zona de Punta Guaniquilla. (Suministrada)

Todos conocemos lugares donde antes había playa entre propiedad privada y agua, pero hoy lo quedan son ruinas que golpean las olas de forma incesante. El paisaje de escombros costeros en Arecibo, Añasco, Luquillo, Rincón, San Juan, Mayagüez, Loíza, entre otros, es prueba suficiente de que en Puerto Rico se necesita proteger mejor la zona marítimo terrestre. Se trata del lugar donde la tierra se encuentra con el mar y es un dominio público que necesita ser rigorosamente protegido para promover el bienestar colectivo.

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Playas de Puerto RicoZona Marítimo TerrestreCabo Rojo Desarrollo sostenibleErosión de costas
ACERCA DEL AUTOR
Jaime Villeta

Jaime Villeta

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El autor posee una Maestría en Planificación Urbana Territorial. Es egresado de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Es estudiante PHD en Derecho y Ciencia Política,...
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