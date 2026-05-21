De lo absurdo a lo burdo: Proyecto de la Cámara 25
En Puerto Rico el aumento del mar es real y la erosión costera es rampante. Por eso, el país tiene que proteger sus barreras costeras, opina Jaime Villeta
21 de mayo de 2026 - 9:30 PM
21 de mayo de 2026 - 9:30 PM
Todos conocemos lugares donde antes había playa entre propiedad privada y agua, pero hoy lo quedan son ruinas que golpean las olas de forma incesante. El paisaje de escombros costeros en Arecibo, Añasco, Luquillo, Rincón, San Juan, Mayagüez, Loíza, entre otros, es prueba suficiente de que en Puerto Rico se necesita proteger mejor la zona marítimo terrestre. Se trata del lugar donde la tierra se encuentra con el mar y es un dominio público que necesita ser rigorosamente protegido para promover el bienestar colectivo.
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