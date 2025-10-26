Opinión
De matiné con Bruce Lee en los cines de Santurce
Mientras esperábamos para salir al cine, mis amigos y yo imitábamos las patadas voladoras, los bloqueos y los gritos de batalla que luego veríamos recreados en la pantalla grande, narra José Nieto Mingo
26 de octubre de 2025 - 10:50 PM
