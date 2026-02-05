Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Iris Rosario
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Decrecimiento, control y poder punitivo

El control de los cuerpos de las mujeres permanece en función de ciertas lógicas políticas y económicas, subraya Iris Rosario

5 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La realidad es que el control de los cuerpos de las mujeres permanece en función de ciertas lógicas políticas y económicas. La intensa lucha política que atravesamos en Puerto Rico por nuestros derechos reproductivos lo evidencia, escribe Iris Rosario. (Archivo)

Eugenio Raúl Zaffaroni, distinto a otros penalistas y criminólogos, manifiesta que la disciplina de la criminología, como un saber oficial que sirve de fundamento al poder punitivo, encontró su primera base en el Maleus Malleficum de Enrique Kramer y Jacobo Sprenger. Publicado en 1486, el Maleus alegaba que la causa de todo mal eran las mujeres porque el diablo no podía actuar solo y las utilizaba como medio. Este panfleto sirvió de fundamento en la persecución, encierro, tortura y eliminación de las brujas durante los siglos XVI y XVII.

Iris Rosario

Iris Rosario

Catedrática Asociada de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
