Decrecimiento, control y poder punitivo
El control de los cuerpos de las mujeres permanece en función de ciertas lógicas políticas y económicas, subraya Iris Rosario
5 de febrero de 2026 - 11:10 PM
5 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Eugenio Raúl Zaffaroni, distinto a otros penalistas y criminólogos, manifiesta que la disciplina de la criminología, como un saber oficial que sirve de fundamento al poder punitivo, encontró su primera base en el Maleus Malleficum de Enrique Kramer y Jacobo Sprenger. Publicado en 1486, el Maleus alegaba que la causa de todo mal eran las mujeres porque el diablo no podía actuar solo y las utilizaba como medio. Este panfleto sirvió de fundamento en la persecución, encierro, tortura y eliminación de las brujas durante los siglos XVI y XVII.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: