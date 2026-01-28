El derecho a la vida
Defender los derechos sexuales y reproductivos bajo amenaza constituye una defensa más de la vida frente al autoritarismo criminal, escribe Natalia Santos Orozco
28 de enero de 2026 - 9:00 PM
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General núm. 36, al interpretar el derecho a la vida, afirmó que los Estados tienen la obligación positiva de proteger la vida de las mujeres y las niñas, lo que incluye garantizar acceso efectivo y seguro a servicios de salud reproductiva como el aborto. El Comité fue explícito al advertir que las restricciones legales que obligan a recurrir a abortos inseguros o clandestinos, que retrasan la atención médica o que colocan a pacientes y profesionales bajo amenaza penal, ponen vidas en riesgo y, por tanto, violan el derecho a la vida.
