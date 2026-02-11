Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Silverio PérezSilverio Pérez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Del agobio a la esperanza

La educación implosiona, la salud se vende al detalle y, entre vecinos, se ha legalizado la ley del revolver, opina Silverio Pérez

11 de febrero de 2026 - 10:50 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Vista aérea de la playa Flamenco, en Culebra. (Archivo / GFR Media)
Su verdadero tesoro no son solo las playas: es la red de colaboración entre residentes, organizaciones locales y aliados externos. Allí, lo comunitario es práctica diaria, escribe Silverio Pérez.

Cuando el pequeño avión dejó la pista y comenzó su ascenso, sentí que me apropiaba de sus alas pues necesitaba alzar vuelo dejando atrás el agobio de un país donde impera la improvisación y la mentira en la política, muchas noticias se han convertido en entretenimiento morboso, la educación implosiona, la salud se vende al detalle y, entre vecinos, se ha legalizado la “ley del revolver”. Miré por la ventanilla. Los cayos aparecieron como pinceladas verdes sobre un mar en calma. Más allá, las siluetas de las islas desdibujadas por la bruma me hacían consciente del Caribe que habito, y ya eso, comenzó el lento, pero agradable proceso del despeje.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
CulebraMúsicaCeibaEjército de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Silverio Pérez

Silverio Pérez

Arrow Icon
Escritor
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: