Cuando el pequeño avión dejó la pista y comenzó su ascenso, sentí que me apropiaba de sus alas pues necesitaba alzar vuelo dejando atrás el agobio de un país donde impera la improvisación y la mentira en la política, muchas noticias se han convertido en entretenimiento morboso, la educación implosiona, la salud se vende al detalle y, entre vecinos, se ha legalizado la “ley del revolver”. Miré por la ventanilla. Los cayos aparecieron como pinceladas verdes sobre un mar en calma. Más allá, las siluetas de las islas desdibujadas por la bruma me hacían consciente del Caribe que habito, y ya eso, comenzó el lento, pero agradable proceso del despeje.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.