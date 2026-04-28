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prima:Del “¡barrimos!” al embarre

Detrás del telón no hay ideologías en pugna sino una lucha de bandos de cabilderos compitiendo por el acceso a contratos y cuotas de influencias, opina Silverio Pérez

28 de abril de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Detrás del telón no hay ideologías en pugna sino una lucha de bandos de cabilderos compitiendo por el acceso a contratos y cuotas de influencias, opina Silverio Pérez. En la foto Jenniffer González, su esposo y Francisco Domenech celebran su triunfo electoral en 2024. Al fondo, Thomas Rivera Schatz, con el puño en alto, expresa también su júbilo. (tonito.zayas@gfmedia.com)

El título de esta columna suena a frase lanzada con la intención de que al político prepotente se le convierta en bumerán aquello que ha repetido una y otra vez. Pero también sirve para reforzar lo aprendido en el Congreso Internacional de Escritores este pasado fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Caguas: ¡el poder de la palabra! Ese ¡barrimos! implicaba arrasar, pasar la escoba por encima del contrario para luego tirarlo al zafacón. Año y medio después, la escena ha cambiado. No vemos limpieza, sino lodo; un embarre de acusaciones y lucha de poder entre la Gobernadora y el presidente del Senado, que el país observa como un espectáculo que entretiene a algunos, pero no resuelve los problemas urgentes que padecemos.

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