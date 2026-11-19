Jamás pensé que alguien llegaría al extremo de arremeter contra quienes sobreviven día tras día a la violencia doméstica en nombre de la justicia. Eso fue lo que sentí al ver un “reel” de un profesional del derecho, en momentos en que Puerto Rico vuelve a llorar a mujeres víctimas de feminicidio. Sentí impotencia, frustración e indignación al escuchar, de boca de alguien que podría orientar y acompañar a una mujer que busca protegerse de quien la agrede y la atemoriza, estas palabras: “Si a usted no le dieron una orden de protección es porque su caso no lo ameritaba”. Y remató con una afirmación que todavía me indigna aún más: “Mi sistema es uno justo”. En otras palabras, el sistema “no se equivoca”. Que distinto hubiese sido expresar una realidad muy clara donde en ocasiones la Orden de Protección no se otorga por el testimonio limitado que dificulta la identificación de los elementos de peligrosidad.