Destituciones en el gobierno
Observé en varias ocasiones a Valerie Rodríguez Erazo en programas de entrevistas noticiosas y sus respuestas eran certeras, opina Enrique Vázquez Quintana.
9 de diciembre de 2025 - 9:50 PM
Durante la primera administración del gobernador Pedro Rosselló González fui designado como secretario del Departamento de Salud. El nombramiento me sorprendió. Yo había sido director del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Al comenzar la jefatura, removí al doctor Pedro Rosselló como director de la Sección de Pediatría Quirúrgica en el Hospital Pediátrico, pero seguiría siendo facultativo del Departamento de cirugía. Al ser designado como secretario de Salud llegué a pensar que el gobernador lo hacía para prevalecer sobre la acción de su anterior jefe. Cuando Rosselló me despidió, utilizó a su ayudante, Alberto Gachet (QDEP), para enviarme la carta de despido a la oficina de secretario de Salud.
