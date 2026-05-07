Opinión
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Economía circular en el agro boricua: cuando el residuo es el negocio
En las granjas porcinas y bovinas el manejo del estiércol representa uno de los costos operacionales más ignorados. Ese mismo subproducto puede convertirse en biogás para reducir la factura eléctrica, dice Rafael Mejía
7 de mayo de 2026 - 10:15 PM
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