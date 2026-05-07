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prima:Economía circular en el agro boricua: cuando el residuo es el negocio

En las granjas porcinas y bovinas el manejo del estiércol representa uno de los costos operacionales más ignorados. Ese mismo subproducto puede convertirse en biogás para reducir la factura eléctrica, dice Rafael Mejía

7 de mayo de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En las granjas porcinas y bovinas el manejo del estiércol representa uno de los costos operacionales más ignorados. Ese mismo subproducto puede convertirse en biogás para reducir la factura eléctrica, dice Rafael Mejía (Eugene Hoshiko)

Cada año, los productores agrícolas de Puerto Rico gastan millones en insumos que podrían generarse como parte de sus propias operaciones. Entre otros productos figuran fertilizantes importados, subproductos orgánicos descartados y agua desperdiciada. Mientras, hoy los márgenes se estrechan, los costos suben y la dependencia externa crece. El problema no es solo de mercado ni de política agraria. En parte, es un asunto del modelo productivo.

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Agricultura en Puerto RicoEconomía
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Rafael Mejía García

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El autor es economista agrícola.
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