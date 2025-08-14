El acoso escolar o “bullying” es considerado un tipo de agresión y violencia juvenil. Se define como cualquier patrón de acciones repetitivas e intencionales, llevadas a cabo por uno o más estudiantes y dirigidas a causar daño o miedo a la otra persona. Sin embargo, no todos los problemas interpersonales o de violencia que ocurren en la escuela son considerados como “bullying”. Para que sea acoso escolar la conducta tiene que ser repetitiva (o sea, tiene que haber un patrón), tiene que haber una intención de hacer daño y debe existir un desbalance de poder entre el agresor y la víctima.

