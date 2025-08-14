Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
82°nubes dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ingrid Casas DolzIngrid Casas Dolz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El acoso escolar: qué podemos hacer

Sin una intervención, el “bullying” puede llevar a consecuencias legales y a dificultades académicas, sociales y emocionales, entre otros aspectos, señala Ingrid Casas Dolz

14 de agosto de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A pesar de que la Isla cuenta con dos leyes que exigen a las escuelas tener protocolos para atajar el acoso escolar o bullying, estas legislaciones -las leyes 37 y 49 de 2008- no incluyen en sus definiciones al acoso cibernético. (Archivo / GFR Media)
Sin una intervención, el “bullying” puede llevar a consecuencias legales y a dificultades académicas, sociales y emocionales, entre otros aspectos, señala Ingrid Casas Dolz

El acoso escolar o “bullying” es considerado un tipo de agresión y violencia juvenil. Se define como cualquier patrón de acciones repetitivas e intencionales, llevadas a cabo por uno o más estudiantes y dirigidas a causar daño o miedo a la otra persona. Sin embargo, no todos los problemas interpersonales o de violencia que ocurren en la escuela son considerados como “bullying”. Para que sea acoso escolar la conducta tiene que ser repetitiva (o sea, tiene que haber un patrón), tiene que haber una intención de hacer daño y debe existir un desbalance de poder entre el agresor y la víctima.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Acoso escolarBullyingEscuelasSalud mentalEstudiantes
ACERCA DEL AUTOR
Ingrid Casas Dolz

Ingrid Casas Dolz

Arrow Icon
Psiquiatra de Niños y Adolescentes, Catedrática Auxiliar del Departamento de Psiquiatría, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: