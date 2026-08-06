Opinión
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El anuncio de obligaciones de fondos federales como si fueran cobros
Hablamos de fondos obligados como si hubieran llegado. Los comunicados lo dicen así y el país lo entiende así. Obligar es apenas abrir la cuenta, escribe Loreana González
6 de agosto de 2026 - 9:30 PM
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