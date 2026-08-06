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prima:El anuncio de obligaciones de fondos federales como si fueran cobros

Hablamos de fondos obligados como si hubieran llegado. Los comunicados lo dicen así y el país lo entiende así. Obligar es apenas abrir la cuenta, escribe Loreana González

6 de agosto de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El 23 de julio, la directora ejecutiva interina de COR3, María Marín Colón, respondió al informe. Destacó que LUMA recibió unos $232 millones en reembolsos federales entre 2021 y 2024, y unos $433 millones adicionales desde enero de 2025, señala Loreana González. (Suministrada)

Cuando una agencia o un municipio obliga fondos para un proyecto federal, en la mayoría de los casos no recibe dinero federal. Gasta dinero nuestro contra la promesa de que Washington lo reembolsará después. Eso no es un ingreso. Es una cuenta por cobrar.

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Loreana González Lazzarini

Loreana González Lazzarini

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La autora es contadora pública autorizada y fundadora de Citizens of Mastery, empresa de servicios de consultoría.
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