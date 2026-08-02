Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
2 de agosto de 2026
81°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Luis Nieto MingoJosé Luis Nieto Mingo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El arte sin manual de instrucciones

Nadie debería sentirse intimidado o avergonzado por “no saber nada de arte”, escribe José Luis Nieto Mingo

2 de agosto de 2026 - 11:40 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
"Guernica" es una de las obras más icónicas de Picasso y del arte en general. (Archivo/GFR MEdia)
Sería un experimento fantástico llevar a una persona que jamás haya escuchado hablar de Pablo Picasso ni de los horrores de la Guerra Civil española y pararla desarmada frente al monumental lienzo del Guernica, opina José Nieto Mingo.

Imaginemos entrar a un museo de arte en donde los cuadros y sus autores no estén identificados. Que se exhiban de la misma manera que uno pudiera encontrarlos en la sala de una casa, junto con muebles, adornos y objetos cotidianos. Un sitio en donde el visitante pueda enfocarse realmente en lo que experimenta cuando está viendo la obra, sin que le digan lo que debe sentir. Quien haya tenido la fortuna de recorrer la Fundación Barnes en Filadelfia, el Museo Sorolla en Madrid o algunas salas del Art Institute de Chicago, saben perfectamente que estos espacios no son una utopía, sino realidades palpables. Sin embargo, esta no es la manera habitual en que se expone el arte.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
ArtePicassoMuseos
ACERCA DEL AUTOR
José Luis Nieto Mingo

José Luis Nieto Mingo

Arrow Icon
Abogado y Profesor de Derecho, Universidad de Puerto Rico
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: