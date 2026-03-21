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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El asedio al Poder Judicial

La legitimidad pública del sistema judicial está en retroceso y es difícil precisar o anticipar resultados, escribe Mayra Huergo

21 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Lo que estamos presenciando no es una coincidencia aislada. Es un patrón global: el asedio al poder judicial como paso clave en la consolidación de proyectos de control político, destaca Mayra Huergo. (Shutterstock)

En los sistemas democráticos, el poder judicial existe para proteger derechos fundamentales, limitar al poder político y garantizar la vigencia del Estado de derecho. Pero en múltiples jurisdicciones —desde regímenes autoritarios hasta supuestas democracias consolidadas— el juez imparcial se ha convertido en una figura incómoda. En nombre de la gobernabilidad, la eficiencia o la voluntad popular, algunos gobiernos están debilitando la independencia judicial mediante reformas estructurales, amenazas institucionales y estrategias de cooptación.

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