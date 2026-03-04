El banquete supremo
El Proyecto del Senado 1096 constituye una afrenta al balance diseñado por la Asamblea Constituyente en 1952 para evitar el exceso del poder por las ramas políticas, opina Ángel Rosa
Thomas Rivera Schatz controla totalmente la iniciativa legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) este cuatrienio. Por eso, se siente con el poder suficiente para extenderse más allá de las propuestas programáticas de 2024. Así, ha logrado imponer en ambas cámaras su agenda propia. Entre sus legislaciones destacan otorgar personalidad jurídica al no nacido (nasciturus), limitar el acceso a la información pública y enmendar la Ley Electoral. Casi toda esa legislación ha sido aprobada por descargue y sin vistas públicas.
