Ángel Rosa
prima:El banquete supremo

El Proyecto del Senado 1096 constituye una afrenta al balance diseñado por la Asamblea Constituyente en 1952 para evitar el exceso del poder por las ramas políticas, opina Ángel Rosa

4 de marzo de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Paradójicamente, Jenniffer González ha firmado casi toda la legislación presentada por Rivera Schatz, aunque sus proyectos no sobrevivan el escrutinio de un presidente senatorial que actúa como el líder de la oposición, escribe Ángel Rosa. (Xavier Araújo)

Thomas Rivera Schatz controla totalmente la iniciativa legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) este cuatrienio. Por eso, se siente con el poder suficiente para extenderse más allá de las propuestas programáticas de 2024. Así, ha logrado imponer en ambas cámaras su agenda propia. Entre sus legislaciones destacan otorgar personalidad jurídica al no nacido (nasciturus), limitar el acceso a la información pública y enmendar la Ley Electoral. Casi toda esa legislación ha sido aprobada por descargue y sin vistas públicas.

Ángel Rosa

Ángel Rosa

Exsenador, Profesor Universitario y Analista
