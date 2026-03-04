Thomas Rivera Schatz controla totalmente la iniciativa legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) este cuatrienio. Por eso, se siente con el poder suficiente para extenderse más allá de las propuestas programáticas de 2024. Así, ha logrado imponer en ambas cámaras su agenda propia. Entre sus legislaciones destacan otorgar personalidad jurídica al no nacido (nasciturus), limitar el acceso a la información pública y enmendar la Ley Electoral. Casi toda esa legislación ha sido aprobada por descargue y sin vistas públicas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.