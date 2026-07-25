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Rafael Méndez TejedaRafael Méndez Tejeda
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El calor que altera nuestra vida

El aumento sostenido de las temperaturas nocturnas ha reducido las condiciones térmicas favorables para un sueño prolongado y reparador, señala Rafael Méndez

25 de julio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Trabajar al aire libre es probablemente una de las actividades que más ha cambiado. Agricultores, obreros de la construcción, brigadas de energía eléctrica, jardineros, pescadores y personal de mantenimiento ya no pueden mantener las mismas jornadas que asumían hace dos o tres décadas, afirma Rafael Méndez. (Shutterstock)

Desde el punto de vista climatológico, el periodo comprendido del 15 de julio al 15 de agosto corresponde al periodo más cálido en el Caribe. Una característica distintiva de los últimos veranos no es únicamente que sean más calientes, sino que el calor extremo es más frecuente, dura más tiempo, se extiende durante la noche y se combina con una humedad muy elevada. Esto reduce la capacidad natural del cuerpo para disipar calor y aumentan la exposición al estrés térmico. Sus efectos trascienden la salud pública, al modificar horarios laborales y escolares, patrones de movilidad, prácticas deportivas, consumo energético, uso del agua y dinámicas domésticas. En consecuencia, el calor extremo debe analizarse como riesgo climático, social y económico que exige medidas de adaptación sostenidas. Veamos:

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temperaturaCalor extremoCambio climático
ACERCA DEL AUTOR
Rafael Méndez Tejeda

Rafael Méndez Tejeda

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El autor es profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, donde dirige el Laboratorio de Investigación en Ciencias Atmosféricas. Además, es miembro del Comité de Expertos y Asesores...
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