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prima:El conocimiento que cruza fronteras también cultiva futuro

Puerto Rico posee condiciones excepcionales para continuar siendo un importante centro de investigación agrícola

17 de septiembre de 2026 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El sector de la biotecnología agrícola en Puerto Rico es tan importante que en la isla se investigan y se desarrollan las principales semillas del mundo, que son las de maíz, algodón, girasol, soya y sorgo. (Archivo)
Puerto Rico posee condiciones excepcionales para continuar siendo un importante centro de investigación agrícola: nuestro clima, nuestra ubicación, la calidad de nuestras instituciones académicas y, sobre todo, el talento de los egresados de las universidades del país, afirma Gladysdel Díaz.

Puerto Rico es protagonista en la agricultura mundial. A través de la biotecnología agrícola, nuestra isla desempeña un papel esencial en ese importante sistema. Una parte significativa de semillas que luego se distribuyen alrededor del mundo pasan por Puerto Rico durante alguna etapa de su investigación y desarrollo. Detrás de ese trabajo hay cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas que investigan, desarrollan y lideran procesos que contribuyen a alimentar al mundo. Esa es una realidad que, como isla, no repetimos lo suficiente y que merece ocupar un espacio central en nuestra conversación pública.

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AgriculturaAgricultura en Puerto Ricosiembra en puerto rico
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Gladysdel Díaz

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Presidenta Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico
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