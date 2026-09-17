El conocimiento que cruza fronteras también cultiva futuro
Puerto Rico posee condiciones excepcionales para continuar siendo un importante centro de investigación agrícola
17 de septiembre de 2026 - 7:00 PM
17 de septiembre de 2026 - 7:00 PM
Puerto Rico es protagonista en la agricultura mundial. A través de la biotecnología agrícola, nuestra isla desempeña un papel esencial en ese importante sistema. Una parte significativa de semillas que luego se distribuyen alrededor del mundo pasan por Puerto Rico durante alguna etapa de su investigación y desarrollo. Detrás de ese trabajo hay cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas que investigan, desarrollan y lideran procesos que contribuyen a alimentar al mundo. Esa es una realidad que, como isla, no repetimos lo suficiente y que merece ocupar un espacio central en nuestra conversación pública.
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