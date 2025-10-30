El desangramiento universitario: los números no mienten
Se ha registrado una pérdida del 36% de la población universitaria en apenas una década, destaca Nicolás Ramos Gandía
30 de octubre de 2025 - 6:00 PM
30 de octubre de 2025 - 6:00 PM
Las universidades puertorriqueñas enfrentan un desafío sin precedentes: la reducción sostenida de matrícula durante los últimos años. Los datos confirman la magnitud de esa contracción. La población entre 18 y 24 años ha disminuido considerablemente, afectando de forma directa la demanda de educación universitaria. Este fenómeno demográfico, sumado a las transformaciones económicas y tecnológicas, obliga a las instituciones a revisar con urgencia la viabilidad y sostenibilidad de sus programas académicos. Ya no se trata solo de mantener la oferta existente, sino de redefinirla estratégicamente para garantizar su pertinencia y supervivencia institucional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: