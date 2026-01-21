Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carmen Dolores HernándezCarmen Dolores Hernández
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El fin del mito estadounidense

En el plazo de un año todos los principios sobre los que Estados Unidos había basado su muy cacareado excepcionalismo se esfumaron

21 de enero de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
¿Cómo permite Estados Unidos que lo gobierne un dictador que amenaza con la fuerza bruta a sus enemigos internos y externos? ¿Cómo no surge -más allá de protestas localizadas ante hechos puntuales como el asesinato a mansalva de una mujer ejerciendo su derecho a la disidencia- un rechazo unánime del país entero? Cuestiona Carmen Dolores Hernández. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Lo que sorprende no es que un líder narcisista y megalomaníaco esté dando al traste con todos los principios que supuestamente regían la vida estadounidense: el estado de derecho, la democracia salvaguardada por instituciones fundamentales, el recurso a la justicia para todos, el orden cívico, la acogida generosa a los pobres de la tierra (¿quién se acuerda ya del poema de Emma Lazarus?). Lo que realmente sorprende es que en el plazo de un año todos los principios sobre los que Estados Unidos había basado su muy cacareado excepcionalismo se esfumaron, que ninguna de las instituciones que debían poner límites al poder absoluto haya funcionado como debía.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Estados UnidosDonald TrumpTribunal Supremo de Estados UnidosCongreso de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Carmen Dolores Hernández

Carmen Dolores Hernández

Arrow Icon
Escritora
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: