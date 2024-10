¿Quién diría que me daría por buscar el significado de accidente? Un suceso inesperado y no planificado que interrumpe el curso normal de las cosas y puede causar daños a las personas. ¿Quién diría que un jueves 24 de octubre de 2019 me levantaría como un día más en mi rutina de lunes a viernes: llevar a mi hija a la escuela y luego ir al trabajo? ¿Quién diría que, en el lapso de cinco segundos, en un abrir y cerrar de ojos, chocaría un camión por detrás mientras llevaba a mi hija a la escuela?