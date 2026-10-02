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prima:El maltrato detrás de la puerta

Una sociedad no puede limitarse a indignarse después de cada tragedia. La verdadera medida de un buen sistema de protección es su capacidad para intervenir antes de que el daño sea irreversible, opina Jassir Santiago

2 de octubre de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Una sociedad no puede limitarse a indignarse después de cada tragedia. La verdadera medida de un buen sistema de protección es su capacidad para intervenir antes de que el daño sea irreversible, opina Jassir Santiago (Ramon Tonito Zayas)

Hay tragedias que estremecen a Puerto Rico algunos días, pero el tema luego desaparece de la conversación pública. Generalmente se centra en algún niño gravemente herido, en una mujer que llevaba meses viviendo bajo amenazas o un adulto mayor abandonado. Cambian los nombres y las circunstancias, pero queda una pregunta: ¿cuánto sufrimiento conocemos sin realmente verlo?

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Violencia domésticaMaltrato de menores
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Jassir M Santiago

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El autor posee una maestría en Educación y es estudiante doctoral.
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