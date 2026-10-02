Opinión
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El maltrato detrás de la puerta
Una sociedad no puede limitarse a indignarse después de cada tragedia. La verdadera medida de un buen sistema de protección es su capacidad para intervenir antes de que el daño sea irreversible, opina Jassir Santiago
2 de octubre de 2026 - 10:45 PM
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