La Junta de Supervisión y Administración Fiscal publicó recientemente el informe financiero del gobierno de Puerto Rico para el segundo trimestre. En ese informe encontramos una gráfica que muestra el producto nacional bruto (PNB) de Puerto Rico entre 1990 y 2025. Los datos revelan una tendencia clara: una expansión entre 1990 y 2006, una contracción entre 2007 y 2020, y un modesto repunte entre 2021 y 2025. Lo que más llama la atención es que el nivel del PNB en 2025 era prácticamente el mismo que en 1998, un poco menos de $70,000 millones, a precios de 2017.

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