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Sergio MarxuachSergio Marxuach
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El momento de la energía renovable a escala

Energía más barata genera mayor inversión y actividad económica, escribe Sergio M. Marxuach

29 de mayo de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El sistema eléctrico de Puerto Rico necesita una inversión de miles de millones en sus tres componentes: generación, transmisión y distribución, afirma Sergio Marxuach. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La Junta de Supervisión y Administración Fiscal publicó recientemente el informe financiero del gobierno de Puerto Rico para el segundo trimestre. En ese informe encontramos una gráfica que muestra el producto nacional bruto (PNB) de Puerto Rico entre 1990 y 2025. Los datos revelan una tendencia clara: una expansión entre 1990 y 2006, una contracción entre 2007 y 2020, y un modesto repunte entre 2021 y 2025. Lo que más llama la atención es que el nivel del PNB en 2025 era prácticamente el mismo que en 1998, un poco menos de $70,000 millones, a precios de 2017.

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Energía eléctricaEnergía renovableEconomía
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Sergio Marxuach

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Economista y Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía
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