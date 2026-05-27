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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Márgenes bajo presión: inflación, salarios y costos en Puerto Rico

Las empresas deben fortalecer sus capacidades de planificación financiera y manejo de riesgos, opine Leslie Adames

27 de mayo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los hogares, por su parte, deben adoptar una postura financiera más prudente y previsora, dado el entorno de mayores costos y mayor incertidumbre laboral, destaca Leslie Adames. (Adam Davis)

La economía estadounidense, y por extensión la puertorriqueña, atraviesa una transición que muchos analistas aún no terminan de procesar. Salimos del régimen deflacionario de la década pasada y entramos en uno inflacionario, no por excesos de demanda, sino por limitaciones estructurales del lado de la oferta. La crisis del estrecho de Ormuz volvió a colocar al petróleo en el centro de las preocupaciones inflacionarias, mientras la expansión de centros de datos para inteligencia artificial dispara la demanda energética y la insuficiencia de mano de obra presiona los costos laborales.

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Economista, Director de Análisis y Política Económica, Estudios Técnicos, Inc.
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