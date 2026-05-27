Márgenes bajo presión: inflación, salarios y costos en Puerto Rico
Las empresas deben fortalecer sus capacidades de planificación financiera y manejo de riesgos, opine Leslie Adames
27 de mayo de 2026 - 11:00 PM
27 de mayo de 2026 - 11:00 PM
La economía estadounidense, y por extensión la puertorriqueña, atraviesa una transición que muchos analistas aún no terminan de procesar. Salimos del régimen deflacionario de la década pasada y entramos en uno inflacionario, no por excesos de demanda, sino por limitaciones estructurales del lado de la oferta. La crisis del estrecho de Ormuz volvió a colocar al petróleo en el centro de las preocupaciones inflacionarias, mientras la expansión de centros de datos para inteligencia artificial dispara la demanda energética y la insuficiencia de mano de obra presiona los costos laborales.
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