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Humberto Lugo VicenteHumberto Lugo Vicente
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La trampa de Tucídides en el diario vivir boricua

El verdadero peligro no es la protesta ciudadana. El verdadero peligro es que el puertorriqueño se acostumbre al caos, deje de esperar soluciones y comience a ver el deterioro como algo normal, señala Humberto Lugo Vicente

18 de mayo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El gobierno intenta atraer inversión porque teme el colapso económico, pero al hacerlo puede acentuar la percepción de desplazamiento cultural y desigualdad social, destaca Humberto Lugo. (Carlos Giusti/Staff)

Hace más de dos mil años, el historiador griego Tucídides escribió que la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta ocurrió porque el ascenso de una nueva potencia provocó miedo en la potencia dominante. A esa dinámica se le conoce hoy como la “trampa de Tucídides”. Pero no se trata solamente de guerras. Se trata del temor que siente un sistema cuando percibe que pierde control, legitimidad o estabilidad.

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ACERCA DEL AUTOR
Humberto Lugo Vicente

Humberto Lugo Vicente

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Catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Cirujano Pediátrico y Miembro del Grupo de Oncología Pediátrica (COG)
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