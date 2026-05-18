Hace más de dos mil años, el historiador griego Tucídides escribió que la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta ocurrió porque el ascenso de una nueva potencia provocó miedo en la potencia dominante. A esa dinámica se le conoce hoy como la “trampa de Tucídides”. Pero no se trata solamente de guerras. Se trata del temor que siente un sistema cuando percibe que pierde control, legitimidad o estabilidad.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.