Opinión
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La trampa de Tucídides en el diario vivir boricua
El verdadero peligro no es la protesta ciudadana. El verdadero peligro es que el puertorriqueño se acostumbre al caos, deje de esperar soluciones y comience a ver el deterioro como algo normal, señala Humberto Lugo Vicente
18 de mayo de 2026 - 11:00 PM
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