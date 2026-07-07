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Luis Aníbal AvilésLuis Aníbal Avilés
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El océano como reserva estratégica

Sin agua potable no hay agricultura, industria, turismo, hospitales ni desarrollo económico posible, opina Luis Avilés

7 de julio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Por años hemos tratado la seguridad energética como uno de los grandes retos del país. Con razón. Pero el siglo XXI nos obligará a pensar en la seguridad hídrica, señala Luis Avilés. (Ramon "Tonito" Zayas)

Cada vez que la isla enfrenta una sequía, la conversación pública sigue un libreto conocido. Hablamos de los salideros en la red de distribución, del deterioro de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), de la sedimentación de los embalses y de décadas de inversión insuficiente. Todos esos problemas son reales y deben atenderse con urgencia. Pero, existe una pregunta mucho más importante que no forma parte del debate: ¿estamos preparando al país para un siglo en el que el agua será uno de los recursos más estratégicos del planeta?

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Luis Aníbal Avilés

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