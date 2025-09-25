Opinión
25 de septiembre de 2025
prima:El “rapto” de Trump

Lo único que regirá nuestros destinos serán los caprichos irracionales y agravios vengativos de Trump, opina José Muratti

25 de septiembre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Sus actuaciones ayer en la Asamblea General de la ONU, para mí denotan una “pérdida de la razón” comparable con la documentada de Calígula, Nerón y Carlos VI de Francia a quienes nadie se atrevió a ponerle sendas camisas de fuerza, escribe José Muratti. (Evan Vucci)

Ayer, martes, 23 de septiembre, día en que un evangelista sudafricano pronosticó que tendría lugar “el rapto o arrebato”, cuando los verdaderos cristianos serían elevados al reino de los cielos, Donald Trump, descargó contra la Organización de las Naciones Unidas por sus supuestos desaciertos y por no haberlo apoyado a él en sus misiones de detener guerras. En asamblea general de esa entidad con sede en Nueva York, despotricó contra sus adversarios políticos pasados y presentes. Además, se ufanó falsamente de una economía floreciente en comparación con la anterior, les advirtió a los presentes que sus naciones van “camino del infierno” y les reclamó que deberían apoyar la solicitud de Israel y Paquistán de concederle el Nobel de la Paz.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Donald TrumpONUNobel de la PazEconomía
ACERCA DEL AUTOR
José E. Muratti Toro

José E. Muratti Toro

Arrow Icon
Escritor e Historiador
