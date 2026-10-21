Endometriosis: entre el dolor y el deber laboral
Una de cada diez mujeres en edad reproductiva padece esta enfermedad crónica, que puede provocar síntomas severos e incapacitantes, destaca Karleen Méndez
21 de octubre de 2026 - 10:30 PM
21 de octubre de 2026 - 10:30 PM
En Puerto Rico tenemos una fuerza laboral femenina que mueve nuestra economía como jamás ha ocurrido antes. En 2025, alrededor de 531,000 mujeres sostenían un trabajo. La cifra equivale a un 45.4% del total de las personas empleadas, especialmente en sectores como la salud, la educación y labores administrativas. En contradicción con esta realidad, muchas políticas laborales todavía no se han modificado para adaptarlas a las necesidades e implicaciones que conlleva emplear mujeres, lo que amerita una mirada más profunda a las condiciones de trabajo que ellas experimentan diariamente.
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