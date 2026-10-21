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prima:Endometriosis: entre el dolor y el deber laboral

Una de cada diez mujeres en edad reproductiva padece esta enfermedad crónica, que puede provocar síntomas severos e incapacitantes, destaca Karleen Méndez

21 de octubre de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La endometriosis puede presentar síntomas tales como dolores severos pélvicos, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, mareos, náuseas, debilidad, fatiga, problemas de concentración, entre muchos otros, afirma Karleen Méndez. (Shutterstock)

En Puerto Rico tenemos una fuerza laboral femenina que mueve nuestra economía como jamás ha ocurrido antes. En 2025, alrededor de 531,000 mujeres sostenían un trabajo. La cifra equivale a un 45.4% del total de las personas empleadas, especialmente en sectores como la salud, la educación y labores administrativas. En contradicción con esta realidad, muchas políticas laborales todavía no se han modificado para adaptarlas a las necesidades e implicaciones que conlleva emplear mujeres, lo que amerita una mirada más profunda a las condiciones de trabajo que ellas experimentan diariamente.

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