Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Orlando PargaOrlando Parga
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Enfrentados a la mentira

Esta adversidad que atravesamos, hay que vencerla. El mensaje de odio no nos representa, escribe Orlando Parga

27 de enero de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem opinó que el enfermero Pretti era un “guerrillero urbano” en misión de “exterminio masivo de funcionarios federales. La funcionaria ha sido duramente criticada. (Ronda Churchill)

Competían por mi atención las pantallas de la computadora y el televisor mientras escribía una columna sobre el último disparate político que nos entretenía en Puerto Rico. Quería terminarla antes que se agotara la paciencia de mi esposa que me esperaba… Me cautivó la escena de los enormes camiones resbalando por la helada autopista en medio de la tormenta de nieve, hasta verlos terminar su danza contra la ristra de vehículos apiñados en el tapón. ¿Cómo es que se les ocurre tirarse a la carretera para retar el poderío de la naturaleza?

Tags
InmigrantesDonald TrumpGobierno de Estados UnidosMinnesotaEnfermerosProtestas
Orlando Parga

Orlando Parga

Exsenador
