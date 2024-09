Como miembro de la generación que algún día tomará las riendas de este país, me parece imperativo prestar atención a las peripecias de la situación política que algún día heredaremos. No pretendo unirme al debate como experto político, pues ni siquiera tengo edad para votar, pero me gustaría al menos relatar lo que veo desde la inexorabilidad de mi condición contemplativa.