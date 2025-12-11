Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Episodio sin ganadores
Aunque siempre hay secretarios de agencia estrella en todos los gobiernos, casi nunca pierden de perspectiva, pese a todas las reservas internas que puedan albergar, que debe existir fidelidad a la autoridad nominadora, opina Leo Aldridge
11 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.