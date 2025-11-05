Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Francisco A. Borelli IrizarryFrancisco A. Borelli Irizarry
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Feminicidios: una mirada desde otra masculinidad

Me resisto a aceptar que una ley sea vaga o discriminatoria solo porque reconoce una realidad desigual que afecta principalmente a las mujeres y a otras poblaciones vulnerables, afirma Francisco Borelli

5 de noviembre de 2025 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En Puerto Rico hay decenas de delitos que terminan casi como letra muerta a juzgar por la escasa cantidad de personas que son atrapadas en la ilegalidad y llevadas a las cortes. (Archivo / GFR Media)
La tipificación del feminicidio en el Código Penal fue un logro del movimiento feminista que buscaba reconocer esas desigualdades. Sin embargo, el delito se inserta en un marco legal aún regido por criterios masculinos de interpretación, sostiene Francisco Borelli.

Abordar temas del feminismo desde una voz masculina implica una inevitable carga de subjetividad. Es fácil que un hombre, aun con las mejores intenciones, termine apropiándose de una causa que pertenece a las mujeres, distorsionando su sentido o repitiendo lugares comunes. Aun consciente de ese riesgo, me siento llamado a reflexionar sobre cómo se interpreta la norma penal cuando la víctima es una mujer.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
feminicidioviolencia machistaViolencia de géneroTribunal de Apelaciones
ACERCA DEL AUTOR
Francisco A. Borelli Irizarry

Francisco A. Borelli Irizarry

Arrow Icon
Abogado y exjuez del Tribunal de Primera Instancia
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: