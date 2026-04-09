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prima:“Festín punitivo”: los adolescentes como sujetos

El reproche penal por parte del Estado a la comisión de las muertes provocadas por adolescentes debe tomar en consideración su etapa de desarrollo

9 de abril de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Observar el “festín punitivo” al que sucumbimos cada vez que la joven imputada del asesinato de una menor en Aibonito acude a los procesos del tribunal de ese municipio nos obliga a volver a una reflexión en la que hace mucho insisto: ¿por qué normalizamos el juzgamiento de adolescentes como adultos?, escribe Iris Rosario (Itzel Rivera)

Observar el “festín punitivo” al que sucumbimos cada vez que la adolescente imputada del asesinato de una menor en Aibonito acude a los procesos del tribunal de ese municipio nos obliga a volver a una reflexión en la que hace mucho insisto: ¿por qué normalizamos el juzgamiento de adolescentes como adultos? ¿Por qué el Ministerio Público, la Rama Judicial, la Policía y la prensa desconocen la importancia de la fase de desarrollo en la que estas personas se encuentran, aun cuando se les acuse de un delito violento?

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Iris Rosario

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Catedrática Asociada de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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