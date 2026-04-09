“Festín punitivo”: los adolescentes como sujetos
El reproche penal por parte del Estado a la comisión de las muertes provocadas por adolescentes debe tomar en consideración su etapa de desarrollo
9 de abril de 2026 - 11:00 PM
9 de abril de 2026 - 11:00 PM
Observar el “festín punitivo” al que sucumbimos cada vez que la adolescente imputada del asesinato de una menor en Aibonito acude a los procesos del tribunal de ese municipio nos obliga a volver a una reflexión en la que hace mucho insisto: ¿por qué normalizamos el juzgamiento de adolescentes como adultos? ¿Por qué el Ministerio Público, la Rama Judicial, la Policía y la prensa desconocen la importancia de la fase de desarrollo en la que estas personas se encuentran, aun cuando se les acuse de un delito violento?
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