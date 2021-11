GAO: qué pasa con las zonas de oportunidad en los estados y Puerto Rico

La Government Accountabiity Office (GAO) publicó recientemente su segundo estudio (GAO-22-104019) sobre la inversión y los proyectos en las zonas de oportunidad (OZ). Como parte de la reforma contributiva en Estados Unidos de 2017 (The Tax Cuts and Job Act of 2017), se establecieron unos incentivos contributivos para que contribuyentes que generaran ciertas ganancias de capital las invirtieran en zonas deprimidas y de bajo nivel de ingreso (OZ) en los 50 estados y territorios. Cada estado y territorio podía designar como zona de oportunidad hasta el 25% de los tractos de ingresos bajos según la información del Censo de 2010. Este no fue el caso de Puerto Rico, que pudo designar el 100% de estos tractos.