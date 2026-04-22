Golpe a la planificación
La isla necesita desarrollo inteligente, resiliente y humano, escribe Marcos Quiñones
22 de abril de 2026 - 10:45 PM
22 de abril de 2026 - 10:45 PM
La planificación es un proceso estratégico orientado al futuro que busca promover justicia social, desarrollo integral, uso adecuado del suelo, crecimiento económico y conservación de los recursos naturales. No se trata simplemente de aprobar proyectos o acelerar permisos. Se trata de pensar el país de forma responsable para las comunidades y el ambiente. Sin embargo, muchos sectores políticos en la isla de Puerto Rico no parecen comprender plenamente esa función esencial. Por eso es necesario explicar al liderato público y a los ciudadanos la importancia de una planificación justa, analítica e interdisciplinaria.
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