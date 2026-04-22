Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Marcos A. Quiñones OteroMarcos A. Quiñones Otero
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Golpe a la planificación

La isla necesita desarrollo inteligente, resiliente y humano, escribe Marcos Quiñones

22 de abril de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El trabajo estuvo enfocado en la remoción da capas de tierra y de material vegetativo caído por el paso del huracán María. (Suministrada)
El trabajo estuvo enfocado en la remoción da capas de tierra y de material vegetativo caído por el paso del huracán María. (Suministrada)

La planificación es un proceso estratégico orientado al futuro que busca promover justicia social, desarrollo integral, uso adecuado del suelo, crecimiento económico y conservación de los recursos naturales. No se trata simplemente de aprobar proyectos o acelerar permisos. Se trata de pensar el país de forma responsable para las comunidades y el ambiente. Sin embargo, muchos sectores políticos en la isla de Puerto Rico no parecen comprender plenamente esa función esencial. Por eso es necesario explicar al liderato público y a los ciudadanos la importancia de una planificación justa, analítica e interdisciplinaria.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Reforma de permisosDesarrollo sostenibleGobiernoPlan de Uso de Terrenos de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Marcos A. Quiñones Otero

Marcos A. Quiñones Otero

Arrow Icon
El autor es planificador, geógrafo y consultor en manejo de desastres, seguridad y Ciencias Ambientales.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: