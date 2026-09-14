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Rafael Tirado RiveraRafael Tirado Rivera
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prima:IA: llegó el momento de tomar una pausa

Durante cinco días, una empresa cuyo negocio se basa en la inteligencia artificial no pudo identificar que su atacante era un modelo comercial de un laboratorio reconocido, destaca Rafael Tirado

14 de septiembre de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
OpenAI corría una prueba interna para medir la capacidad ofensiva de sus modelos más potentes. A varios agentes se les asignaron, a propósito, un grupo de tareas imposibles de resolver. Los agentes se encontraron entre sí, montaron un tablero de mensajes privados, intercambiaron decenas de miles de mensajes y, por alguna razón, concluyeron que las respuestas a la prueba podían estar guardadas en los servidores de Hugging Face, explica Rafael Tirado. (The Associated Press)

El 16 de julio, la plataforma Hugging Face informó que alguien había penetrado sus servidores. Sabían por dónde entró el intruso, qué credenciales utilizó y que se movía más rápido de lo que cualquier persona podría moverse. No sabían quién era y llamaron al FBI.

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Empresario, exdirector de Servicios Administrativos en el Departamento del Trabajo y fundador de la compañía Changelab, LLC,
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