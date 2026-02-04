Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Marcos Santana AndújarMarcos Santana Andújar
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Imperioso decretar estado de emergencia por casos de maltrato infantil

Urge mover al país de la reacción tardía a la prevención efectiva, sentencia Marcos Santana

4 de febrero de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Al finalizar la vista de hoy los padres del menor no se podían explicar el fallo. (Archivo)
Urge mover al país de la reacción tardía a la prevención efectiva, sentencia Marcos Santana

El caso denunciado en Toa Baja, donde presuntamente suna adolescente de 17 años fue mantenida en encierro, sometida a maltrato y mantenida en condiciones inhumanas, así como el hallazgo, en Loíza, de un grupo de menores en un entorno de abandono extremo, no son hechos aislados en Puerto Rico. Se trata de la expresión más cruda de una crisis que se repite con alarmante frecuencia en la isla. Mientras, seguimos actuando, como si se tratara de eventos extraordinarios, pero en realidad estamos frente a una emergencia estructural que el país se ha negado a enfrentar con la seriedad que amerita.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Maltrato de menoresNiñezGobiernoDepartamento de la Familia
ACERCA DEL AUTOR
Marcos Santana Andújar

Marcos Santana Andújar

Arrow Icon
Trabajador Social, estudiante de Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona y presidente-fundador de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud
