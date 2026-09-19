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Darío Vlaar MaldonadoDarío Vlaar Maldonado
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prima:Implicaciones del auge de la ultraderecha en Alemania

Décadas de conservadurismo fiscal, austeridad y recortes sociales durante su gobierno ampliaron la brecha de desigualdad

19 de septiembre de 2026 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Súmese que Alice Weidel, copresidenta del AfD, es lesbiana, vive en Suiza y cría dos hijos con una productora suiza nacida en Sri Lanka, mientras dirige un partido homofóbico y antiinmigrante. Indica que por mas daño puedan hacer, como no tienen proyecto de país, solo pueden destruir, señala Darío Vlaar. (RONALD WITTEK)

El 6 de septiembre, el partido ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD) ganó las elecciones de Sajonia-Anhalt con 43.8%, más del doble de su resultado de 2021, mientras la Unión Cristiana Democrática (CDU) encabezado por el canciller Friedrich Merz se desplomó a 17.2%. Esta no es la primera victoria de la extrema derecha en un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial, eso fue Turingia en 2024, pero sí el mejor resultado hasta la fecha. Aun así, quedó tres escaños cortos de la mayoría, con 39 de 83 poniendo a prueba el famoso brandmauer aleman, el cortafuegos que impide los diferentes partidos en gobernar con los ultras.

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Darío Vlaar Maldonado

Darío Vlaar Maldonado

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Estudiante Doctoral de Política Internacional en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
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