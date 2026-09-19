El 6 de septiembre, el partido ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD) ganó las elecciones de Sajonia-Anhalt con 43.8%, más del doble de su resultado de 2021, mientras la Unión Cristiana Democrática (CDU) encabezado por el canciller Friedrich Merz se desplomó a 17.2%. Esta no es la primera victoria de la extrema derecha en un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial, eso fue Turingia en 2024, pero sí el mejor resultado hasta la fecha. Aun así, quedó tres escaños cortos de la mayoría, con 39 de 83 poniendo a prueba el famoso brandmauer aleman, el cortafuegos que impide los diferentes partidos en gobernar con los ultras.

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