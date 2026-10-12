Si usted siente que el dinero le rinde menos, no se lo está imaginando. Pero el número oficial no cuenta toda la historia. En la década entre agosto de 2016 y agosto de 2026, los precios en Puerto Rico subieron 24%, según el índice oficial. Parece moderado. El problema es que eso es un promedio, y nadie vive del promedio. Vivimos de la compra, la luz, la gasolina y el techo. Y un dólar de hoy compra lo que en 2006 compraban 69 centavos. Ahí la cuenta es otra. En esa década, la comida que llevamos a casa subió 40% y la gasolina, 75%. La tarifa de luz aumentó 44% desde 2015. El precio de una casa, 73%. Solo la factura de luz ya se lleva cerca de 6% del ingreso de un hogar típico, y subirá más.