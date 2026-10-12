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prima:Inflación y costo de vida

Casi la mitad de los hogares en la isla vive con menos de $25,000 al año, destaca José Pérez Díaz

12 de octubre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Casi la mitad de los hogares en la isla vive con menos de $25,000 al año, destaca José Pérez Díaz (Shutterstock)

Si usted siente que el dinero le rinde menos, no se lo está imaginando. Pero el número oficial no cuenta toda la historia. En la década entre agosto de 2016 y agosto de 2026, los precios en Puerto Rico subieron 24%, según el índice oficial. Parece moderado. El problema es que eso es un promedio, y nadie vive del promedio. Vivimos de la compra, la luz, la gasolina y el techo. Y un dólar de hoy compra lo que en 2006 compraban 69 centavos. Ahí la cuenta es otra. En esa década, la comida que llevamos a casa subió 40% y la gasolina, 75%. La tarifa de luz aumentó 44% desde 2015. El precio de una casa, 73%. Solo la factura de luz ya se lleva cerca de 6% del ingreso de un hogar típico, y subirá más.

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Economía de Puerto Rico
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José Pérez Díaz

José Pérez Díaz

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Actuario y Catedrático Asociado, Escuela Graduada de Salud Pública UPR
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