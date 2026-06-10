Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Elwood CruzElwood Cruz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Johnny Flores: un inmortal de sangre verde

Los que tuvimos el privilegio de compartir con él, unos más otros menos, sentimos la partida de un buen hombre, elegante, amable, cortés, apasionado, escribe Elwood Cruz

10 de junio de 2026 - 1:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Johnny Flores mantuvo por más de 50 años el programa radial Mundo Deportivo. (J. ISMAEL FERNANDEZ REYES)

Su nombre era Juan Augusto Flores Monge. Pero todos lo conocíamos como Johnny. Yo era un recién llegado estudiante del antiguo Colegio Regional de Humacao, hoy Recinto Universitario, cuando comencé a interesarme de lleno en el Baloncesto Superior Nacional. En las transmisiones de televisión laboraban figuras y voces poderosas como las de Manuel Rivera Morales, Ernesto Díaz González y Luisito Rigual… sólo por mencionar mis referentes. Sin embargo, había una particular que llamaba mi atención. No narraba el juego, pero sí lo desmenuzaba y analizaba con mucha sapiencia y conocimiento. Era la voz de Johnny Flores, quien impactaba como un académico del juego.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
BaloncestoLAIMayagüezRadiotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Elwood Cruz

Elwood Cruz

Arrow Icon
El autor es periodista. Nació en Las Piedras, Puerto Rico, el 31 de mayo de 1960. Cursó estudios elementales, intermedios y de escuela superior en el sistema público de enseñanza. En...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: