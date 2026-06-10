Johnny Flores: un inmortal de sangre verde
Los que tuvimos el privilegio de compartir con él, unos más otros menos, sentimos la partida de un buen hombre, elegante, amable, cortés, apasionado, escribe Elwood Cruz
10 de junio de 2026 - 1:00 PM
10 de junio de 2026 - 1:00 PM
Su nombre era Juan Augusto Flores Monge. Pero todos lo conocíamos como Johnny. Yo era un recién llegado estudiante del antiguo Colegio Regional de Humacao, hoy Recinto Universitario, cuando comencé a interesarme de lleno en el Baloncesto Superior Nacional. En las transmisiones de televisión laboraban figuras y voces poderosas como las de Manuel Rivera Morales, Ernesto Díaz González y Luisito Rigual… sólo por mencionar mis referentes. Sin embargo, había una particular que llamaba mi atención. No narraba el juego, pero sí lo desmenuzaba y analizaba con mucha sapiencia y conocimiento. Era la voz de Johnny Flores, quien impactaba como un académico del juego.
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