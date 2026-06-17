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Antonio Quiñones CalderónAntonio Quiñones Calderón
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prima:La charada del nuevo plebiscito

Hay un manifiesto menosprecio a la verdad en sus palabras, señala Antonio Quiñones Calderón

17 de junio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Al tomar nota de que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, lanza a chacota el debate sobre el problema colonial del país, presentando una legislación sobre el status solo porque “quien da primero, da dos veces”, escribe Antonio Quiñones. (Xavier Araújo)

Mucho ha descendido el nivel intelectual y la seriedad en la discusión del problema colonial de Puerto Rico desde aquel septiembre de 1898, cuando Eugenio María de Hostos clamaba por un plebiscito para decidir el futuro político del territorio, y cuando al año siguiente visitaba, junto a Henna y Zeno Gandía, al presidente McKinley, para exigirle una gestión afirmativa con el mismo fin descolonizador. A la reacción del presidente, instándoles a regresar a Puerto Rico, lograr un acuerdo de consenso y volver a Washington con su propuesta, no bajaron ellos al juego infantil con un tema de tan vital importancia para el futuro de la isla.

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Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón

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Antonio Quiñones Calderón, periodista e historiador, ha ejercido el periodismo por más de seis décadas y es autor de una treintena de libros sobre asuntos de política y gobierno, incluido Historia...
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