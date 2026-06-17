Mucho ha descendido el nivel intelectual y la seriedad en la discusión del problema colonial de Puerto Rico desde aquel septiembre de 1898, cuando Eugenio María de Hostos clamaba por un plebiscito para decidir el futuro político del territorio, y cuando al año siguiente visitaba, junto a Henna y Zeno Gandía, al presidente McKinley, para exigirle una gestión afirmativa con el mismo fin descolonizador. A la reacción del presidente, instándoles a regresar a Puerto Rico, lograr un acuerdo de consenso y volver a Washington con su propuesta, no bajaron ellos al juego infantil con un tema de tan vital importancia para el futuro de la isla.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.