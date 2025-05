El Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebrará una vista oral en el caso Trump v. CASA, Inc. el próximo 15 de mayo. En esa instancia no se resolverá si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que no reconoce como ciudadanas a ciertas personas nacidas en los Estados Unidos con posterioridad al 19 de febrero de 2025, es inconstitucional. En esta etapa solo se dilucidará la autoridad de los jueces de Distrito Federal para emitir “injunctions” a nivel nacional.