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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La década de la vergüenza

Jenniffer González protagoniza el comienzo más accidentado y nefasto de gobernador alguno en nuestra historia política reciente, opina Silverio Pérez

9 de junio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los dos partidos tradicionales se pelean ferozmente entre sí, pero coinciden en algo esencial: aceptan como normal la existencia de una autoridad superior que nadie eligió en la llamada democracia puertorriqueña, afirma Silverio Pérez. (Julia Demaree Nikhinson)

Exactamente un día como hoy, hace diez años, Puerto Rico recibió dos mensajes contundentes desde Washington. Estuvieron en las portadas de los periódicos y en todos los noticiarios para que nadie pudiera alegar que no se enteró. El primero venía del Congreso; el segundo del Tribunal Supremo federal. Decía el primero: a partir de ahora el presupuesto del país estará bajo la supervisión de una Junta creada por nosotros. El mensaje tenía un nombre casi romántico: Ley Promesa. La Cámara de Representantes acababa de aprobarla y días después se convertiría en ley creando la Junta de Supervisión Fiscal.

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