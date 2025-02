La mañana del jueves estremeció al país entero con la desgarradora noticia de una masacre que se llevó las vidas de una niña de 13 años y de un niño de ocho. Al recibir la alerta en mi teléfono, aunque mi trayectoria profesional y académica me ha preparado para lidiar con la violencia, no pude evitar que se me apretara el pecho y se me quebrara la voz.