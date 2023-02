La Encuesta de El Nuevo Día: orejas de burro para todos

¡Qué malas notas! Me refiero a las que les han dado los encuestados en su totalidad a los funcionarios y líderes de los partidos. Las notas que dan los afiliados no me interesan, ni le deberían interesar a nadie, ¿qué van a decir los afiliados de un partido sobre el líder de ese mismo partido? Que es el mejor del mundo, claro. Ya sería el colmo que también le dieran una mala nota.