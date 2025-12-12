Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Daniel Whittle
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La energía que necesitamos: responsabilidad, seguridad y sostenibilidad

La demanda contra LUMA, más que un conflicto judicial, nos recuerda la urgencia de repensar nuestro sistema eléctrico, escribe Daniel Whittle

12 de diciembre de 2025 - 7:08 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La demanda contra LUMA, más que un conflicto judicial, nos recuerda la urgencia de repensar nuestro sistema eléctrico, escribe Daniel Whittle (Josian Bruno Gómez)

La demanda del gobierno de Puerto Rico contra LUMA Energy coloca sobre la mesa un tema crucial: la garantía de un servicio eléctrico confiable, justo y accesible para todas las comunidades, especialmente las más vulnerables. La disputa legal podría parecer lejana a la vida diaria de los puertorriqueños, pero lo que resulte de esta puede sentirse rápidamente en las comunidades de nuestra isla donde las interrupciones en el servicio eléctrico no solo alteran la rutina, sino que afectan directamente la salud, la educación y la economía de los residentes.

Daniel Whittle
Daniel Whittle

Daniel Whittle

Vicepresidente Asociado de Environmental Defense Fund
