En su libro De la Guerra, Carl von Clausewitz advirtió que un soldado no debe dejar que su espada pierda su filo, porque si no aparecerá un enemigo con una más afilada y le hará daño. En el siglo XXI, esa espada no es necesariamente una bala de cañón, un misil nuclear o una flota naval, sino el poder contributivo que Estados Unidos, a través del president Donald Trump, empuña con precisión estratégica sobre la economía global.