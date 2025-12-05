Opinión
prima:La fachada del hogar y el derecho a la intimidad

La opinión mayoritaria del máximo foro judicial alude a nueve factores para determinar si una propiedad aparenta estar abandonada, escribe Ángel Rivera

5 de diciembre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Juristas como Carlos E. Ramos González y Luis Zambrana González han señalado que esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico erosiona el principio de que todo ciudadano, sin importar su estatus legal o condición económica, merece protección frente a la intrusión estatal (Shutterstock)

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que permite allanamientos sin orden judicial en propiedades que aparenten estar abandonadas marca un giro preocupante en la interpretación del derecho a la intimidad. En el caso Pueblo v. Apolinar Rondón, el máximo foro validó la ocupación de evidencia en un apartamento del residencial Manuel A. Pérez sin orden judicial, bajo el argumento de que el acusado no tenía expectativa razonable de privacidad por estar allí sin autorización legal. El tribunal de instancia y el de apelaciones habían suprimido la evidencia por considerarla fruto de un registro irrazonable, pero el Tribunal Supremo revocó esa protección en votación 6 a 3.

Ángel Rafael Rivera

Ángel Rafael Rivera

Ángel Rafael Rivera es escritor y periodista independiente radicado en Massachusetts, con más de 25 años de trayectoria en el oficio periodístico.
